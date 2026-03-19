Главная причина рака желудка — бактерия Helicobacter pylori. Она разрушает защитную слизь и вызывает хроническое воспаление, что может привести к бесконтрольному размножению клеток и развитию опухоли. Об этом рассказал научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников в беседе с RT .

Ученые отмечают, что на ранней стадии рак желудка излечим у девяти из 10 пациентов. Однако из-за поздней диагностики половину случаев выявляют на третьей-четвертой стадиях, где пятилетняя выживаемость не превышает 30%.

Важно обращать внимание на необычные симптомы, такие как изменение пищевых привычек, отвращение к любимым блюдам, потеря веса, упадок сил, изжога, чувство тяжести после еды. Для выявления рака желудка на ранней стадии рекомендуется проходить эндоскопическое исследование.