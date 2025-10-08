Ученый Рубан объяснил нобелевское открытие в квантовой физике на примере с броском мяча в стену

Физик Олег Рубан в беседе с RT раскрыл суть сенсационного открытия, за которое ученые из США получили Нобелевскую премию по физике.

Эксперт отметил значимость этого достижения для научного мира и использовал аналогию с мячиком для объяснения сути открытия.

«Вот мы берем мячик и кидаем в стену. Что у нас происходит с мячиком? Он отлетает обратно — логично. А что такое квантовое туннелирование? Мы кидаем мячик в стену — и он оказывается где? С другой стороны стены... Он никак с ней не взаимодействует, он просто возникает с другой стороны стены», — объяснил ученый.

Эта аналогия помогает понять, что на масштабных сверхпроводниках возможно наблюдение проводимости электричества без сопротивления через «непроводящую перегородку».

Во вторник, 7 октября, Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за исследования в области квантовой физики: британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису. Все они работают в университетах США.