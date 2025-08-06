Ученый Рябинкин назвал нормой пробуждение вулканов на Камчатке

Полуостров Камчатка и Курильские острова ощутили мощное землетрясение, после чего вулканы начали проявлять активность. В беседе с сайтом KP.RU свое мнение высказал научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии РАН Константин Рябинкин.

По его словам, происходящее не является экстраординарным событием: регулярные извержения вулканов и подземные толчки характерны для региона и считаются обыденностью.

«Да, землетрясений магнитудой 8,8 давно не было. И оно немножко „пнуло“ вулканы», — пояснил ученый.

Рябинкин также подчеркнул, что аэропорт Петропавловска-Камчатского располагается на равнине, сформированной взрывом Корякского вулкана. Учитывая историческую активность вулканов, Рябинкин выразил уверенность, что очередное крупное событие неизбежно произойдет, вопрос лишь в сроках.