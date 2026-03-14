Ученый Рева отметил умеренность бурь, возникших из-за корональных дыр на Солнце

В беседе с RT старший научный сотрудник Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Антон Рева разъяснил причины магнитных бурь.

По его словам, они могут быть вызваны двумя факторами: вспышкой на Солнце с последующим извержением облака плазмы или корональными дырами на поверхности звезды.

«На Солнце сейчас относительно большая протяженная дыра. И пока Солнце не отвернется этой „дырой“ от нас, на Земле будет буря», — объяснил ученый.

Он отметил, что возмущения, возникшие из-за корональных дыр, обычно считаются средними и умеренными. Эксперт посоветовал не ждать ничего сверхъестественного.