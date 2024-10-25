Ученый РАН Семенов: изменения течений Атлантики не приведут к климатической катастрофе

Процессы глобального потепления действительно влияют на изменение течений в Атлантическом океане, однако в ближайшем будущем планете не грозят природные катаклизмы. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в интервью «Звезде» .

Он отметил, что пресная вода тающих ледников нарушает соленость океанов, в результате замедляется крупномасштабный меридиональный круговорот океанических вод, находящийся в Северной Атлантике.

Теплая вода, расположенная на поверхности, начинает медленнее переноситься с юга на север. Однако вклад круговорота в распределении тепла не ключевой, поэтому его замедление или даже полная остановка не станут причиной ледникового периода, заключил Семенов.