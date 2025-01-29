Ученый РАН Эйсмонт: столкновения астероида 2024 YR4 с Землей приведет к катастрофе

Столкновение астероида 2024 YR4 с нашей планетой в 2032 году может привести к катастрофе. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что делать точные прогнозы пока рано, так как период наблюдения слишком мал — прошло менее трех недель с момента открытия астероида. Он гораздо больше знаменитого Челябинского метеорита, поэтому разрушения на Земле при негативном сценарии окажутся значительными.

Эксперт сравнил 2024 YR4 с известным астероидом Апофис. Первые наблюдения показали примерно такую же вероятность столкновения с Землей — около 5%. Тогда началась небольшая паника, потому что астероид Апофис мог привести к разрушениям глобального масштаба. Только через семь лет ученые смогли твердо заявить, что он не столкнется с Землей. По словам Эйсмонта, сейчас технологии стали гораздо современнее, и результатов исследований придется ждать меньше.

Кроме того, ученый добавил, что существуют еще два астероида, представляющих реальную опасность для Земли — Рюгу и Бенну. Они примерно через 90 лет могут столкнуться с планетой, но прогнозировать такое далекое событие довольно трудно.