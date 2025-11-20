Ученый РАН Эйсмонт подтвердил, что 3I/ATLAS является кометой
Ученый РАН Натан Эйсмонт развеял мифы вокруг вновь открытого межзвездного тела 3I/ATLAS. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, объект не имеет признаков рукотворного происхождения или связи с внеземными цивилизациями. Основная особенность кометы заключается исключительно в том, что она проникла в пределы нашей системы извне.
«А все остальное сильно надуманное. Притянутое, я бы сказал, за уши», — заявил специалист.
Эйсмонт указал, что разговоры о возможной искусственности 3I/ATLAS инициировал известный астроном Ави Лоуб, чьи идеи вызвали большой общественный резонанс, но научные круги считают их необоснованными.