Ученый РАН Эйсмонт назвал сомнительной версию с метеоритом в Подмосковье

Ведущий сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт рассказал о природе летящего объекта с зеленым свечением, замеченного в столичном регионе. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Ученый сразу отверг версию падения метеорита, назвав ее сомнительной.

«Потому что зеленое свечение такое — это не рядовое явление. А вот если это фрагмент космического аппарата, то такое возможно», — высказался ученый.

Эйсмонт также пояснил, что определить происхождение необычного свечения можно по материалам, из которых создаются космические устройства.