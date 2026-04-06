Ученый Петрукович отметил, что нацпроект «Космос» предусматривает программу по исследованию Венеры
Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович, в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что Советский Союз осуществлял программы по высадке на Венеру 10 раз, однако планету так и не удалось полностью изучить. Об этом написал KP.RU.
Петрукович отметил, что российский национальный проект «Космос» предусматривает программу по исследованию Венеры, которая будет основываться на разработках СССР. Советский задел по мягкой посадке на поверхность Венеры и работе в экстремальных условиях (температура +500 градусов и высокое давление) будет использован в новой программе.
Ученый добавил, что, хотя программы по высадке аппаратов на Венеру уже реализовывались в прошлом, работы в этом направлении остается еще много.