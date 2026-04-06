Ученый Петрукович отметил, что нацпроект «Космос» предусматривает программу по исследованию Венеры

Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович, в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что Советский Союз осуществлял программы по высадке на Венеру 10 раз, однако планету так и не удалось полностью изучить. Об этом написал KP.RU .

Петрукович отметил, что российский национальный проект «Космос» предусматривает программу по исследованию Венеры, которая будет основываться на разработках СССР. Советский задел по мягкой посадке на поверхность Венеры и работе в экстремальных условиях (температура +500 градусов и высокое давление) будет использован в новой программе.

Ученый добавил, что, хотя программы по высадке аппаратов на Венеру уже реализовывались в прошлом, работы в этом направлении остается еще много.