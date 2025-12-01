Ученый Переслегин спрогнозировал переход на регуляцию здоровья через мышление

Новые горизонты в продлении жизни будут связаны не столько с медикаментами или хирургическими вмешательствами, сколько с возможностями человеческого сознания. Такое мнение высказал ведущий российский специалист по прогностике, научный руководитель проекта «Социософт» Сергей Переслегин в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, будущее — за «умной» медициной, где управление процессами в организме осуществляется силой мысли.

«Мы ожидаем перехода на малолекарственную медицину — к продлению жизни и регуляции здоровья через мышление», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что человек — это в значительной степени информационная система, и воздействие на собственное мышление может оказать влияние на здоровье, предоставляя новые инструменты для самопомощи.