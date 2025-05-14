Ученый Оганесян: опыты по превращению свинца в золото нужны для изучения материи

Эксперименты по превращению свинца в золото не нацелены на практическое применение полученного материала, например изготовление украшений или пополнение золотых запасов. Основной целью таких исследований является глубокое понимание процессов трансформации материи на уровне ядра атома, заявил профессор РАН Юрий Оганесян в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, ученые стремятся выяснить, при каких параметрах энергии, масс и расстояний происходят фундаментальные преобразования элементарных частиц. Это знание чрезвычайно важно, так как поведение ядерных сил кардинально отличается от других известных взаимодействий.

«Это силы очень странные: когда протоны и нейтроны находятся далеко друг от друга, они вообще не взаимодействуют. Когда подходят слишком близко — начинают отталкиваться. А при расстояниях примерно равных размеру протона или нейтрона — включается это сильное взаимодействие», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что овладение управлением ядерными процессами открывает невероятные перспективы для человечества, включая разработку принципиально новых источников энергии и материалов.