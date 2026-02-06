Ученый Мордвинцев рассказал, что в российской Арктике насчитывается до 7,5 тысячи особей белых медведей

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев предоставил информацию о численности популяций белого медведя в российской Арктике. Ученые оценивают количество особей в пределах от 7 до 7,5 тысячи, что представляет значительный вклад в общую популяцию планеты, составляющую от 22 до 25 тысяч особей, написало РИА «Новости» .

Изучение данных о белом медведе затруднено ввиду сложности отслеживания животных, обитающих в суровых северных широтах. Метод аэрофотосъемки, применяемый учеными, позволяет получать предварительные оценки, но эти цифры носят приблизительный характер и нуждаются в дополнительной проверке, сообщил сайт vecherka-spb.ru.

Российские белые медведи распределены по четырем зонам обитания: Баренцево, Карское, Чукотское моря и море Лаптевых. Наиболее полно исследована чукотско-аляскинская группа, состоящая приблизительно из 3435 особей. Остальные районы остаются слабо изученными, что препятствует точной оценке численности популяций.