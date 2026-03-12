Ученый Моисеев назвал популизмом планы Маска по колонизации Марса

Глава Института космической политики Иван Моисеев критически высказался о планах американского предпринимателя Илона Маска по колонизации Марса. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист назвал намерение бизнесмена фантастикой и популизмом.

«Он использует это, на него обращают внимание, но технически подобное невозможно», — объяснил ученый.

Эксперт отметил, что у России есть десятилетний план развития космической программы, который включает запуск станции «Венера-Д». Это свидетельствует о серьезном интересе к изучению Венеры, добавил RT.