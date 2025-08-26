Ученый Лесовой отметил, что процесс остывания Солнца займет миллиарды лет
Радиоастроном и заместитель директора Института солнечно-земной физики Сергей Лесовой обсудил будущие изменения Солнца. В интервью сайту kp.ru ученый успокоил общественность, заявив, что процесс остывания звезды займет миллиарды лет.
«Может остыть. Но будет остывать еще миллиарды лет. Нам волноваться не о чем», — сообщил Лесовой.
Специалисты продолжают исследовать Солнце, чтобы лучше понимать его влияние на Землю. Лесовой рассказал о применении зеркал, направленных сначала на леса, а затем на небо, для точной калибровки радиогелиографа.
«Есть разные способы калибровки. Но да, в данном случае лес — инструмент познания Солнца», — подчеркнул эксперт.