Ученый Лесовой отметил, что процесс остывания Солнца займет миллиарды лет

Радиоастроном и заместитель директора Института солнечно-земной физики Сергей Лесовой обсудил будущие изменения Солнца. В интервью сайту kp.ru ученый успокоил общественность, заявив, что процесс остывания звезды займет миллиарды лет.

«Может остыть. Но будет остывать еще миллиарды лет. Нам волноваться не о чем», — сообщил Лесовой.

Специалисты продолжают исследовать Солнце, чтобы лучше понимать его влияние на Землю. Лесовой рассказал о применении зеркал, направленных сначала на леса, а затем на небо, для точной калибровки радиогелиографа.

«Есть разные способы калибровки. Но да, в данном случае лес — инструмент познания Солнца», — подчеркнул эксперт.