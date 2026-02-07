Ученый Карагодин развеял миф о резкой эволюции комаров при появлении метро

Команда ученых с участием специалистов Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пришла к выводу, что адаптация городских комаров к соседству с людьми началась намного раньше, чем предполагалось. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным экспертов, эволюционное отделение этой формы началось около тысячи лет назад, предположительно в регионах Средиземноморья или Ближнего Востока.

Младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Дмитрий Карагодин развеял миф о резкой эволюции комаров сразу после появления метро. На самом деле насекомые начали приспособляться к человеческим поселениям еще до зарождения современной городской инфраструктуры. Появление подземных сооружений лишь создало благоприятные условия для распространения, добавил «Взгляд».