Ученый Калабрезе заявил, что стресс и токсины в низких дозах могут положительно влиять на здоровье

Президент Европейской ассоциации Anti-age-медицины, профессор клинической биохимии Витторио Калабрезе рассказал, что с помощью свойств мозга можно замедлить старение. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам ученого, в данном процессе может помочь эффект гормезиса, когда стресс или токсины в небольших количествах оказывают положительное воздействие на организм.

«Гормезис означает, что в низкой дозе что-то может быть полезным, а в высокой дозе — вредным. Ваш разум устроен так, и мозг контролирует здоровье человека, а не только ткани, связанные с мозгом», — отметил эксперт.

Он также отметил, что эффект гормезиса применим к лекарствам и питанию. Кроме того, Калабрезе подчеркнул важность гармоничных отношений для здоровья и долголетия.