Ученый Ходяшев: сыр дешевле 600 рублей за кг может оказаться некачественным

Хороший сыр состоит не только из ферментов и живых культур, но также требует использования цельного или пастеризованного молока как основного компонента, качество которого напрямую влияет на итоговый продукт. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Химия и биотехнология» ПНИПУ, доктор технических наук Николай Ходяшев в беседе со « Свободной прессой ».

По словам ученого, в составе качественного сыра недопустимо наличие сухого или восстановленного молока, растительных жиров (например пальмового или кокосового масла), крахмала, загустителей, консервантов (за исключением соли) и искусственных красителей, а также ароматизаторов. Продукт с такими компонентами можно назвать лишь сырным изделием.

Технология производства предусматривает использование примерно 12 литров молока на каждый килограмм полутвердого сыра, отметил эксперт. Учитывая цены на ингредиенты, производственные издержки, обработку, транспортировку и торговую наценку, средняя стоимость килограмма сыра будет варьироваться от 600 рублей. Более дешевый продукт может оказаться низкого качества, предупредил Ходяшев.