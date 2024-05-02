Ученый Елагин рассказал о новом способе лечения урологических инфекций с помощью фотодинамической терапии | 360°

Наука 02 мая 2024, 16:07 Ученый Елагин рассказал о новом способе лечения урологических инфекций с помощью фотодинамической терапии

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Антибиотики не всегда справляются с инфекциями в урологии, поэтому ученые ПИМУ разработали новый способ лечения — фотодинамическую терапию. Об этом pravda-nn.ru рассказал научный сотрудник НИИ ЭОиБМТ Вадим Елагин.

Он объяснил, что фотосенсибилизатор и свет с определенной длиной волны взаимодействуют особым образом. В результате происходит образование активных форм кислорода, и они направленно атакуют и уничтожают бактерии.

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Новый вид терапии уже опробовали на животных. Она показала очень высокие результаты без побочных эффектов.

«Полученные положительные результаты позволили перейти к исследованиям с участием пациентов», — отметил Елагин.

Он добавил, что терапия длится всего четыре минуты. Для этого в уретру вводят катетер, через которого в мочевой пузырь направляют излучение лазера.

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