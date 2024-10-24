Ученый Эйсмонт: падение обломков Intelsat-33е на Землю практически невозможно

Сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, какую опасность представляет европейский спутник Intelsat-33е, разрушившийся на орбите. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт отметил, что обломки аппарата вряд ли долетят до Земли. Однако за ними необходимо постоянно наблюдать, чтобы удачно выполнять маневры уклонения, пояснил ученый.

«Взорвалось топливо. Почему это случилось? Видимо, какой-то дефект. Это редчайший случай, таких похожих случаев не более двух», — заявил специалист.

По его словам, осколки фрагментов остаются «где-то в окрестности». С проблемами столкнуться те, кто принимает сигналы спутника, считает Эйсмонт.