Ученый Чумаков предупредил, что 1 апреля возможна магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков сообщил «Известиям» , что впервые за два месяца на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Выброшенное Солнцем вещество может достичь Земли уже 1 апреля.

Предварительная оценка показывает, что облако плазмы заденет Землю лишь по касательной. Из-за этого магнитные бури ожидаются умеренными и вряд ли существенно повлияют на самочувствие людей. Тем не менее, возможны сбои в работе спутников и других космических аппаратов.

«Вспышки класса X не являются исключительными для Солнца и способны вызвать сильнейшие магнитные бури при условии, что вещество, выброшенное вспышкой, дойдет до Земли полностью», — заключил эксперт.

Однако сейчас такой сценарий маловероятен. Стоит отметить, что ранее 28 марта произошел выброс плазмы, который прошел мимо Земли. Вспышки произошли в одной и той же активной области.