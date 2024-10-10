Ученый Богачев предупредил о начале магнитной бури класса G4 10 октября
Магнитная буря класса G4 обрушится на Землю 10 октября. Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев в беседе с ОТР.
По его словам, интенсивность возмущений будет очень высокой — до 4 баллов. Ученый предупредил о неспокойной геологической обстановке, которая сохранится до конца недели.
Эксперт также отметил, что мощные магнитные бури обычно вызывают северное сияние. В ближайшее время его смогут увидеть жители Москвы и Петербурга.
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