Ученый Богачев исключил магнитную бурю после вспышки на Солнце 1 апреля
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в интервью RT оценил вспышку класса М на Солнце, которая произошла 1 апреля.
По словам ученого, это «рядовое событие» — вспышка была средней мощности, а сама звезда выбросила энергию на удалении от Земли. Поэтому ожидать магнитной бури не стоит.
«И никакой опасности не представляет ни по силе события, ни по фактическим характеристикам... Прогнозы на ближайшие три дня спокойные», — подчеркнул Богачев.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили о вспышке M5.6 на Солнце.
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