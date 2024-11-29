Ученый Арлазаров заявил, что нейросети не заменят медиков, а станут подспорьем для врачей

Сегодня практически ежедневно появляется большое количество новых нейросетей. Они внедряются во множество рабочих областей. Однако опасения, связанные с заменой медиков искусственным интеллектом, напрасны. О нюансах этой темы рассказал RT доктор технических наук генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

По словам ученого, нейросети не смогут заменить опытных специалистов в чувствительных сферах из-за процента ошибочных ответов. Итоги работы искусственного интеллекта нужно проверять экспертам.

В этом случае возможно получить хороший результат. Сегодня речь идет не о полной замене медиков нейросетями, а о том, что они могут стать хорошим подспорьем для врачей, резюмировал Арлазаров.