Ученые выяснили, что замедлить время во взрослом возрасте помогут новые эмоции

Когда человек испытывает меньше новых эмоций и впечатлений, мозг словно записывает в память меньше моментов, и поэтому время будто ускоряется, сжимая недели, месяцы и годы. К такому выводу пришли ученые в ходе последних исследований, написали argumenti.ru .

В детстве, по информации sibdepo.ru, все вокруг воспринимается новым, и впечатлений гораздо больше, поэтому мозгу кажется, что время течет медленно. Однако во взрослой жизни часто возникает рутина, и мозг получает меньше поводов для запоминания ярких моментов. В результате неделя может пролететь как один день.

Чтобы замедлить восприятие времени, важно искать новые впечатления и эмоции, даже в мелочах: например, прогуляться по новому маршруту или освоить новый навык.