Ученые выяснили, что возбудителем массовой гибели морских звезд стала бактерия Vibrio pectenicida

Масштабная эпидемия унесла жизни миллиардов морских звезд и приблизила некоторые виды к вымиранию. Журнал Nature Ecology & Evolution опубликовал исследование, которое поставило точку в десятилетнем поиске источника инфекции. С результатами научной работы ознакомился сайт RuNews .

Как отметили ученые, впервые синдром истощения морских звезд обнаружили в 2013 году. Болезнь вызывает разрушение мягких тканей, потерю конечностей, поражение сосудистой системы и быструю смерть. Пострадал, в частности, вид Pycnopodia helianthoides — численность подсолнечной морской звезды сократилась более чем на 90%.

Исследователи провели эксперименты, вводя здоровым морским звездам экстракты тканей зараженных особей. Выяснилось, что при фильтрации или термообработке раствора болезнь не передавалась. Это указывало на биологическую природу возбудителя.

Анализ жидкости внутри тела морской звезды выявил резкое увеличение концентрации бактерии Vibrio pectenicida. Последующие инъекции чистой культуры этой бактерии вызвали полное развитие синдрома истощения.