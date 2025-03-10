Ученые выяснили, что «спящие» Х-хромосомы могут пробуждаться в клетках мозга

Ученые узнали, что «спящие» Х-хромосомы могут пробуждаться в клетках мозга. Это ключевой фактор, почему женщины живут дольше мужчин и медленнее стареют умственно, написал журнал Science Advances .

Соавтор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, невролог Дена Дубал рассказала, что при одинаковом биологическом возрасте мозг мужчин и женщин выглядит по-разному. У женщин когнитивные нарушения встречаются реже, потому что с возрастом пробуждается так называемая «тихая» Х-хромосома, сообщила «Мойка78».

Исследование под руководством невролога Маргарет Гадек показало, что в стареющем мозге Х-хромосома содержит около 5% генома человека. Она практически не изучена, и ученые решили это исправить. Они изучили клетки мозга в гиппокампе самок мышей.

У самок млекопитающих есть две Х-хромосомы — по одной от каждого родителя, — но одна из них в каждой клетке организма подавляется, а другая активируется. Однако некоторые гены из Х-хромосомы избегают инактивации, и с возрастом их становится больше. Это означает, что экспрессия обеих Х-хромосом может влиять на старение мозга мужчин и женщин.