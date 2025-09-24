Ученые выяснили, что собаки могут запоминать функции игрушек подобно младенцам

Собаки способны запоминать функции игрушек подобно младенцам, которые познают назначение предметов. Об этом написали «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

Группа «одаренных учителей слов» (Gifted Word Learner, GWL) приняла участие в исследовании, проведенном в естественной домашней обстановке. Животные познакомились с вербальными метками двух функциональных групп объектов — игрушек для перетягивания и для принесения. Затем собаки самостоятельно выбрали подходящие игрушки для игр, даже когда хозяева не давали им команд.

«Мы обнаружили, что эти одаренные собаки, способные к обучению словам, могут присваивать названия предметам, имеющим одинаковую функцию или используемым одинаковым образом», — уточнила соавтор исследования, этолог из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште Клаудия Фугацца.

Предполагается, что будущие исследования помогут изучить, сохраняют ли такие собаки способность классифицировать предметы на основе своих действий.

