Ученые выяснили, что молоко яка может защищать мозг от последствий злоупотребления алкоголем

Ученые выяснили, что молоко яка помогает уменьшить вред, наносимый мозгу длительным употреблением алкоголя. Продукт снижает уровень тревожности, уменьшает воспаления и защищает нервные клетки от окислительного стресса. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на результаты эксперимента, опубликованного в журнале Food & Function.

По данным ученых, наибольший эффект наблюдался у мышей, получавших значительные дозы молока яка. Кроме того, выяснилось, что оно влияет и на работу кишечника, изменяя состав микробиоты и увеличивая концентрацию биологически активных веществ, которые могут защищать нервную систему.

Исследователи считают, что защитное действие молока яка связано с воздействием через «ось кишечник–мозг». Это указывает на его потенциал влиять на психическое и неврологическое здоровье. Результаты пока основаны на опытах с животными, однако открывают новые направления для изучения свойств молока яка.