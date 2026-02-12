Ученые выяснили, что максимальная польза куркумы и перца достигается при употреблении двух специй вместе

Научные исследования доказали, что совместное употребление куркумы с черным перцем может значительно увеличить полезные свойства этой специи. Добавление черного перца повышает биодоступность куркумина — активного компонента куркумы — более чем в 100 раз, сообщило «АБН24» .

Основная проблема куркумина заключается в его плохой усвояемости организмом. Вещество быстро метаболизируется в печени и выводится через кишечник, не успевая проникнуть в кровь в необходимых концентрациях. Однако пиперин, содержащийся в черном перце, блокирует эти процессы, замедляя выведение куркумина и позволяя ему оказать терапевтическое действие.

Ученые установили, что даже небольшое количество свежемолотого черного перца может увеличить всасываемость куркумина на две тысячи процентов. Это означает, что противовоспалительные, антиоксидантные и иммуномодулирующие свойства куркумы проявляются практически полностью.

Исследователи отмечают, что максимальная польза достигается при употреблении куркумы и перца вместе с маслами — оливковым, кокосовым или сливочным. Именно в присутствии жиров и пиперина куркумин начинает работать в полную силу.

Специалисты подчеркивают, что хотя это не является лечением серьезных заболеваний, включение данной комбинации в ежедневный рацион может служить эффективной мерой профилактики хронических воспалительных процессов, проблем с суставами и сосудами. Важно выбирать качественные специи для достижения наилучшего эффекта.