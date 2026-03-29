Ученые УрФУ открыли способ выращивания пшеницы на засоленных почвах

Ученые из Уральского федерального университета обнаружили бактерии, которые помогают пшенице расти в условиях повышенной солености почвы. Одним из наиболее эффективных оказался штамм AP12. При экстремальной засоленности (225 мМ) бактерии значительно усиливали рост корневой системы и побегов, сообщил сайт Ferra.ru .

Увеличение числа первичных корней расширяет впитывающую поверхность, что позволяет растениям лучше усваивать воду и минералы. Биопрепарат наносится на семена перед посадкой.

Разработка имеет большое значение для сельского хозяйства, так как позволяет использовать земли, которые ранее считались непригодными для земледелия из-за высокого уровня солей. Это особенно актуально для регионов России, где засоление почв ограничивает сельскохозяйственную деятельность. Ученые планируют продолжить исследования для создания готового биопрепарата, который можно будет применять в промышленных масштабах.

«Обработка семян пшеницы двумя штаммами показала хорошие результаты: повысилась солеустойчивость, снизился окислительный стресс, поддерживался рост растений», — рассказала старший преподаватель кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ольга Воропаева.