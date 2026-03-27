Ученые Университета Хьюстона выяснили, что пребывание на природе улучшает эмоциональное состояние

Ученые из Университета Хьюстона (США) доказали, что пребывание на природе положительно влияет на эмоциональное состояние и работу мозга. Об этом сообщил RidLife .

В ходе систематического обзора 33 исследований с участием более двух тысяч человек выяснилось, что даже просмотр изображений природы улучшает настроение здоровых людей.

Результаты показали, что природа одновременно усиливает положительные эмоции и уменьшает отрицательные — независимо от формата взаимодействия. Особенно выраженный эффект наблюдался при просмотре фотографий и видео с природными пейзажами: в восьми исследованиях зафиксирован рост положительных эмоций, а в семи — снижение негативных, добавил «Город55».