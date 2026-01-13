Ученые университета Граца предложили использовать кофе в электронной микроскопии

Исследователи из Технического университета Граца предложили использовать кофе в качестве альтернативы традиционному контрастирующему веществу при подготовке биологических образцов для электронной микроскопии. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Phys.org .

В электронной микроскопии ткани обрабатывают специальными красителями для отчетливой видимости структур на изображениях. Традиционно для этого применяют ацетат уранила, который токсичен и радиоактивен, из-за чего его использование ограничено.

Команда Института электронной микроскопии и наноанализа (FELMI-ZFE) в Граце разработала экологически безопасную альтернативу — кофе. Эксперименты показали, что качество изображений образцов, обработанных эспрессо, не уступает результатам с ацетатом уранила.