Ученые университета Граца предложили использовать кофе в электронной микроскопии

Исследователи из Технического университета Граца предложили использовать кофе в качестве альтернативы традиционному контрастирующему веществу при подготовке биологических образцов для электронной микроскопии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Phys.org.
В электронной микроскопии ткани обрабатывают специальными красителями для отчетливой видимости структур на изображениях. Традиционно для этого применяют ацетат уранила, который токсичен и радиоактивен, из-за чего его использование ограничено.
Команда Института электронной микроскопии и наноанализа (FELMI-ZFE) в Граце разработала экологически безопасную альтернативу — кофе. Эксперименты показали, что качество изображений образцов, обработанных эспрессо, не уступает результатам с ацетатом уранила.
