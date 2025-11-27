Ученые СПбПУ нашли способ повысить эффективность лечения меланомы

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали новые наночастицы, которые могут значительно повысить эффективность пероральной терапии меланомы — одного из самых агрессивных видов рака. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Разработанная лекарственная форма предназначена для лечения как первичной, так и метастатической меланомы. Ученые синтезировали наночастицы из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, внедрив в них терапевтическое соединение.

Главным преимуществом новых наночастиц является их способность защищать противоопухолевое соединение от агрессивной среды желудочно-кишечного тракта человека. Благодаря этому препарату удается достичь максимальной эффективности при приеме внутрь.