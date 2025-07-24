Ученые СПбГУ связали частые запуски ракет с разрушением озонового слоя

Увеличение числа космических запусков ставит под угрозу озоновый слой Земли. Беспокойство вызывают выбросы твердых частиц и газов, которые возникают при сгорании топлива ракет, особенно у твердотопливных ускорителей и жидкостных двигателей на керосине и метане. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на исследование СПбГУ.

По мнению ученого Евгения Розанова, при сохранении текущих темпов запусков критическое ослабление озонового щита может произойти уже через 25 лет. Восстановление слоя после этого займет столетия.

Такие вещества, как хлориды, сажа и азотистые окислы, представляют наибольшую опасность для стратосферы. Один килограмм сажи может нанести озону больший ущерб, чем тонна фреонов, добавил Piter TV.