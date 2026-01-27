Ученые Сколтеха разработали инновационный подход к повышению эффективности нефтедобычи

Исследователи из Сколковского института науки и технологий разработали инновационную методику повышения эффективности нефтедобычи. Они адаптировали принципы адресной доставки лекарств для нефтяной инженерии, сообщили «Известия» .

Суть метода заключается в использовании частиц диоксида кремния в качестве капсул для поверхностно-активных веществ. Молекулы активного вещества помещаются в защитную оболочку, которая обеспечивает их более точную и глубокую доставку в пласт.

Эксперименты показали синергетический эффект между кремниевыми капсулами и заключенными в них реагентами. По оценкам исследователей, внедрение новой технологии может повысить уровень добычи нефти на 10–15%.