Ученые Сеченовского Университета разработали новый подход к лечению псориаза ногтей

Специалисты Сеченовского Университета разработали инновационный комбинированный метод лечения псориаза ногтей, который также эффективен при наличии грибковой инфекции. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

При псориазе, связанном с нарушениями в работе иммунной системы, могут наблюдаться изменения ногтевых пластин, которые часто похожи на грибковое поражение. Псориаз встречается примерно у 3% людей, и в 75% случаев он затрагивает не только кожу, но и ногти.

В исследовании приняли участие 102 человека и подтвердили эффективность новой методики. В работе впервые сравнили эффективность комбинированной терапии, включающей глюкокортикостероиды, аналоги витамина D и аппаратную обработку ногтей с помощью скалера.