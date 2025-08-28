Ученые РАН назвали адом происходящее на Солнце за последние сутки

Эксперты зафиксировали бурную активность на Солнце, охарактеризовав ее как «ад». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, за сутки в активной области № 4197 появилось не менее сотни новых пятен.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился», — отметили специалисты.

Исследователи выразили удивление тем, что энергия никуда не делась, хотя обычно при такой активности происходят вспышки.