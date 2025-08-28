Ученые РАН назвали адом происходящее на Солнце за последние сутки
Эксперты зафиксировали бурную активность на Солнце, охарактеризовав ее как «ад». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, за сутки в активной области № 4197 появилось не менее сотни новых пятен.
«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился», — отметили специалисты.
Исследователи выразили удивление тем, что энергия никуда не делась, хотя обычно при такой активности происходят вспышки.