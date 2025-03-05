Ученые предложили предотвращать выкидыш с помощью закрытия шейки матки пластиной

Одной из распространенных причин самопроизвольного прерывания беременности является истмико-цервикальная недостаточность. Это состояние, при котором шейка матки не может выдерживать внутриматочное давление и удерживать плод до родов. У женщин с таким диагнозом риск выкидыша на 14–21 неделе составляет 20–40%, а преждевременные роды могут произойти в 30% случаев на 22–29 неделе. Традиционно проблему решают путем наложения швов на шейку матки. Однако этот метод не всегда эффективен и безопасен: нити могут прорезать ткани, вызывая образование свищей.

Ученые разработали новый способ, основанный на применении титановых пластин для фиксации шовного материала. Эти пластины имеют прямоугольную форму с двумя отверстиями по бокам. Они помогают распределить нагрузку натяжения шва и предотвратить соскальзывание нити, снижая тем самым риск преждевременных родов и выкидыша.

Новый метод предлагает атравматичное снятие шва на 37 неделе беременности.