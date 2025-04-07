Ученые НИТУ МИСИС создали композит для адресного лечения рака

Российские ученые из НИТУ МИСИС в сотрудничестве с коллегами из других отечественных вузов и научных центров создали новый композитный материал, который может применяться в медицине. Об этом рассказал RT .

Композит состоит из металлической основы и особого полимера. При охлаждении до 32 градусов материал превращается в гель, высвобождая лекарство и начиная действовать. Для активации достаточно поместить пациента в аппарат МРТ, где магнитное поле охладит металлический сплав вместе с полимером.

Изобретение обладает высокой биосовместимостью, подтвержденной первичными биологическими тестами, и безопасно для организма. Это делает его перспективным для биомедицинских целей, включая адресную терапию раковых опухолей без воздействия на здоровые ткани. Кроме того, композит может найти применение в тканевой инженерии и регенеративной медицине.

Ученые провели опыты, сформировав на поверхности металлической основы микроструктуры, заполненные противораковым препаратом доксорубицином и запечатанные слоем полимера. Результаты показали, что магнитного поля стандартных медицинских томографов достаточно для снижения температуры композита от 37 до 32 градусов, что приводит к высвобождению лекарства.