Ученые нашли паутину площадью более 100 квадратных метров в пещере на границе Греции и Албании

Ученые совершили удивительное открытие в пещере на границе Греции и Албании — они нашли паутину площадью более 100 квадратных метров. В этом месте обитает свыше 111 тысяч пауков: 69 тысяч особей Tegenaria domestica и более 42 тысяч Prinerigone vagans. Исследование опубликовано в научном журнале Subterranean Biology.