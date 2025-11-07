Ученые нашли паутину площадью более 100 квадратных метров в пещере на границе Греции и Албании

Ученые совершили удивительное открытие в пещере на границе Греции и Албании — они нашли паутину площадью более 100 квадратных метров. В этом месте обитает свыше 111 тысяч пауков: 69 тысяч особей Tegenaria domestica и более 42 тысяч Prinerigone vagans. Исследование опубликовано в научном журнале Subterranean Biology.
Авторы работы подчеркивают, что совместная жизнь двух видов пауков в одной колонии зафиксирована впервые, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Примечательно, что оба вида обычно обитают на поверхности. Образование столь крупных колоний в естественных условиях для них не характерно.
