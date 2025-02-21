Ученые нашли древние каменные орудия возрастом 80 тысяч лет в Саудовской Аравии

Ученые обнаружили в Саудовской Аравии каменные лезвия возрастом 80 тысяч лет, которые подтверждают систематическое производство орудий на Аравийском полуострове. Древнейшую мастерскую нашли в скальном убежище Джебель-Файя в эмирате Шарджа. Об этом сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на материал Live Science.

Открытие помогает понять историю заселения региона и возможные маршруты миграции Homo sapiens из Африки. Лезвия были изготовлены с высокой техникой, предоставляя преимущество охотникам в засуху.

Исследования показывают, что миграция произошла около 80 тысяч лет назад, однако отсутствие окаменевших останков затрудняет связь находок с конкретными генетическими линиями.