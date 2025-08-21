Ученые ЮУрГУ сообщили об обнаружении останков древних воинов в Челябинской области

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили об обнаружении останков древних воинов в могильнике Кунашакского района Челябинской области. Как информирует URA.RU, ссылаясь на пресс-службу вуза, специалисты определили возраст воинов примерно в 30–40 и 50 лет.
«Смерть одного из молодых мужчин была насильственной. В задней части черепа обнаруживаются примерно семь отверстий четырехгранной формы», — прокомментировали в ЮУрГУ.
Главный научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Сергей Боталов предположил, что воин мог получить удары холодным оружием в бою, написал RT.
