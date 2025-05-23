Ученые из Университета Турина установили формулу старинных чернил

Специалисты из Университета Турина использовали инфракрасную съемку и химико-физический анализ для изучения мумии, поступившей в музей до 1931 года. На ее теле были обнаружены три татуировки, включая едва заметную S-образную метку на запястье.

Главным открытием стало выявление состава чернил. Вместо обычного для того времени древесного угля в пигменте были найдены кристаллы магнетита и силикатов группы пироксенов, таких как авгит. Это первое подобное подтверждение в Южной Америке.

Мумию, вероятно, привезли из Анд, и до недавнего времени она считалась малоизученной. Благодаря применению инфракрасной рефлектографии удалось четко зафиксировать контуры татуировок и выявить ранее невидимые элементы.

Анализ показал, что краска могла быть изготовлена из природных минералов, характерных для Перу. Такие материалы могли символизировать статус, принадлежность к сообществу или выполнять ритуальную функцию. Исследователи подчеркивают, что использование магнетита и отсутствие древесного угля указывает на осознанный выбор пигмента.