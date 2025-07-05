Ученые из Стокгольма подтвердили образование новых нейронов в мозге человека

Специалисты Каролинского института в Стокгольме подтвердили возможность образования новых нейронов в мозге взрослого человека. Процесс нейрогенеза был зафиксирован в гиппокампе — ключевой зоне, отвечающей за обучение, память и эмоции, написало издание Live Science .

«Наша работа положила конец давним дебатам о том, может ли мозг взрослого человека выращивать новые нейроны», — заявила соавтор исследования Марта Патерлини.

По словам Марты Патерлини, ранее проведение подобных исследований осложнялось из-за множества факторов, влияющих на состояние мозга после вскрытия: временные задержки, условия хранения, толщина срезов и применяемые химические вещества, сообщил сайт aif.ru.

Ученые проанализировали более 400 000 отдельных ядер клеток гиппокампа, полученных от 24 человек в возрасте от 0 до 78 лет, включая шестерых детей и четырех подростков.

«Мы наблюдали делящиеся клетки у младенцев и маленьких детей, но также обнаружили их у подростков и взрослых. Это стволовые клетки, которые могут обновляться и давать начало другим клеткам мозга», — пояснила Патерлини.

Для выявления пролиферирующих клеток команда использовала флуоресцентные метки, что позволило разработать алгоритм машинного обучения для идентификации клеток, превращающихся в нейрогенные стволовые клетки.