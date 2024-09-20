Ученые из США: пожилые чаще других попадаются на уловки мошенников из-за определенного варианта E4 гена APOE

Группа ученых из Флориды, Аризоны и Канады провела исследование и выяснила, что пожилые люди чаще других ведутся на уловки мошенников не по причине своей наивности, а из-за определенного аллеля (варианта) E4 гена APOE. Об этом сообщил Life со ссылкой на сайт оксфордской академии.

По словам специалистов, именно этот ген отвечает за работу краткосрочной памяти, которая есть не только у компьютера, но и у человека. Во время проведения исследования ученые в первую очередь обращали внимание на различия между носителями аллеля E4 и теми, у кого такого гена нет.

Ученые заключили, что с возрастом способность отличить настоящее электронное сообщение от фишинга снижается. Причем эффект наблюдается только у носителей гена APOE с аллелем E4. Причиной тому является ухудшение работы краткосрочной памяти.