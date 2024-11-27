Ученые из России и Турции нашли свыше 40 уникальных соединений в плодах жимолости

Исследование плодов жимолости помогло обнаружить 44 новых биологически активных соединений. Полезные вещества уникальны для каждого из видов и сортов ягоды. Открытие принадлежит группе российских и турецких ученых, передает RT со ссылкой на пресс-службу Томского государственного университета (ТГУ).

В ходе анализа специалисты изучили образцы двух видов жимолости, собранные в лесу и на сельскохозяйственных территориях. Исследователи выявили 151 биологически активное соединение, причем 44 из них обнаружили впервые.

Итоги научной работы опубликовали в журнале Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Их будут применять в селекции и производстве различных лекарственных препаратов против рака и ВИЧ.