Ученые из Португалии установили, что регулярное употребление кофе продлевает жизнь почти на два года

Кофе — напиток, который не только бодрит и стимулирует мозговую активность, но и продлевает жизнь. Это выяснила команда ученых из Университета Коимбры в Португалии, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на ScienceAlert.

Исследователи проанализировали сотни тысяч добровольцев из Европы, Азии, Америки и Австралии. Выяснилось, что любители кофе, выпивающие ежедневно по четыре чашки кофе в день, продлевают жизни практически на два года.

Это связано с поддержкой функций иммунной, психической, мышечной и сердечно-сосудистой систем организма. Кроме того, у пожилых людей снижается риск диабета, инфаркта, инсульта и некоторых видов рака. Итоги научной работы опубликовали в журнале Aging Research Reviews