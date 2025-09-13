Ученые из Огайо выяснили, что кето-диета способна облегчить симптомы депрессии

Ученые из штата Огайо заявили, что скорректированная диета способна улучшить психоэмоциональное состояние вплоть до избавления от депрессивных расстройств. Об этом сообщил « Росбалт » со ссылкой на Translational Psychiatry .

Исследователи отобрали группу студентов с диагностированными признаками депрессии и поместили их на низкоуглеводную диету, исключив хлеб, пасту и излишек сладких фруктов. Основу меню составили белковые продукты — мясо, рыба, яйца, а также полезные жиры — масла, орехи, авокадо.

Спустя некоторое время добровольцы заметили существенное улучшение самочувствия: настроение стабилизировалось, повысилась концентрация внимания, улучшились показатели тестов на мышление и память. Исследователи полагают, что предложенная кето-диета снижает симптоматику депрессии примерно на 70% у молодежи.