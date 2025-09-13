Ученые из Огайо выяснили, что кето-диета способна облегчить симптомы депрессии
Ученые из штата Огайо заявили, что скорректированная диета способна улучшить психоэмоциональное состояние вплоть до избавления от депрессивных расстройств. Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на Translational Psychiatry.
Исследователи отобрали группу студентов с диагностированными признаками депрессии и поместили их на низкоуглеводную диету, исключив хлеб, пасту и излишек сладких фруктов. Основу меню составили белковые продукты — мясо, рыба, яйца, а также полезные жиры — масла, орехи, авокадо.
Спустя некоторое время добровольцы заметили существенное улучшение самочувствия: настроение стабилизировалось, повысилась концентрация внимания, улучшились показатели тестов на мышление и память. Исследователи полагают, что предложенная кето-диета снижает симптоматику депрессии примерно на 70% у молодежи.