Ученые из MIT выявили у нейросетевых моделей схожесть в восприятии реальности

Специалисты из MIT обнаружили, что успешные нейросетевые модели независимо от типа обрабатываемых данных имеют схожую «картину мира». Примечательно, что это сходство в большей степени определяется данными, на которых проходило обучение моделей, а не их архитектурой. Об этом рассказал инженер-исследователь группы «Интерпретируемый ИИ» лаборатории FusionBrain AIRI Никита Драгунов в беседе с сайтом Ferra.ru.