Ученые из Китая: эволюция млекопитающих была обусловлена появлением динозавров

В Китае ученые нашли окаменелость, на которой изображено существо, похожее на барсука, поедающее маленького динозавра. Это подтверждает гипотезу о том, что некоторые древние млекопитающие охотились на динозавров примерно 125 миллионов лет назад, написал сайт argumenti.ru .

Один из авторов исследования отметил, что первые млекопитающие появились около 230 миллионов лет назад в триасовом периоде и их эволюция во многом была обусловлена появлением динозавров. Млекопитающим пришлось адаптироваться, чтобы выжить: они стали мелкими, ночными и роющими животными, сообщил sibdepo.ru.

Есть предположение, что вымирание динозавров было вызвано астероидным ударом весной. Годичные кольца в костях рыб, погибших в день катастрофы, подтверждают эту версию. Без этого события млекопитающие, вероятно, остались бы мелкими и малочисленными. Возможно, появление разумной жизни среди приматов не произошло бы, считают специалисты.